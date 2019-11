Montag, 25. November 2019

Mit 181 Stundenkilometer über die B 64 zwischen Albaxen und Stahle

Die Polizei hielt ein Fahrzeug an, das mit 181 Stundenkilometer gemessen wurde. Foto: tah/Symbolbild

Albaxen, Auf der B 64 zwischen Albaxen und Stahle hat der Verkehrsdienst der Polizei Höxter am Sonntag, 24. November, die gefahrenen Geschwindigkeiten überprüft. Zwischen 12 und 17 Uhr wurden in Fahrtrichtung Holzminden mit dem ESO-Messgerät 1.150 Fahrzeuge gemessen. Bei 186 Fahrzeugen wurde eine Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt, das entspricht rund 16 Prozent der durchgefahrenen Fahrzeuge. Davon wiederum waren 43 so schnell, dass gegen sie eine Anzeige geschrieben wird. Die höchsten gemessenen Geschwindigkeiten betrugen 152 km/h, 165 km/h und 181 km/h. Der Fahrzeugführer mit der höchsten Geschwindigkeit hat mit einem Bußgeld von 600 Euro, zwei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg zu rechnen.