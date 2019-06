Mittwoch, 19. Juni 2019

Mit acht Bussen aus Holzminden zur IdeenExpo

442 Schülerinnen und Schüler sind heute morgen zur IdeenExpo nach Hannover gestartet. Fotos: BBS

Holzminden. „Wenn ihr Strom Volt, müsst ihr Watt machen“ - unter diesem Motto werben die Tüftler des Beruflichen Gymnasiums Holzminden auf der IdeenExpo für ihre neueste Erfindung: den Energy Floor. Das ist ein Fußboden, der mit jedem Schritt Energie erzeugt. Werden sie mit dem Energy Floor auch die Jury überzeugen? Am Sonnabend werden die Gewinner gekürt. Auf dem Kiesberg ist man stolz darauf, dass einmal mehr eine Idee der Schüler der Berufsbildenden Schulen zu den Top 25 der IdeenExpo zählt. So stolz, dass sich (fast) die ganze Schule auf den Weg gemacht hat, um die BG-Schüler in den Messehallen in Hannover zu unterstützen: Am Mittwochmorgen sind pünktlich um 7.55 Uhr acht Busse Richtung Hannover gestartet. An Bord 422 Schülerinnen und Schüler der Vollzeitklassen der Georg-von-Langen-Schule Holzminden. (bs)