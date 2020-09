Mittwoch, 30. September 2020

Mit Beethoven auf Reisen in Bevern

Das Leipziger Grieg-Quartett gastiert in Bevern.

Bevern/Höxter. Die Region zwischen Weser und Diemel hat Ludwig van Beethoven zwar nie besucht. Sein kompositorisches Erbe jedoch ist hier ebenso präsent wie in beinahe allen Teilen der Welt. Das Grieg Quartett Leipzig reist jetzt mit Beethovens Musik im Gepäck gleich mehrfach in die Region Höxter- Holzminden: In drei Konzerten in Bevern, Höxter und Marienmünster stellen die Mitglieder des Gewandhausorchesters den Streichquartett-Kosmos des Bonner Meisters in den Fokus. Die Konzertreihe beginnt mit einem vom Freundeskreis Schloss Bevern veranstalteten Konzert am 9. Oktober um 20 Uhr im Weserrenaissance Schloss Bevern.

