Sonntag, 28. Juni 2020

Mit Bier-Drive-In und Livestream: Lüchtringen feiert Corona-Schützenfest

Originell und gut angenommen: Der Bier-Drive-In am Nachmittag. Fotos: spe

Lüchtringen. „Abgesagt? Nicht mit uns!“ Diese trotzige Devise gaben die Schützen in Lüchtringen aus und bewiesen am Sonnabend viel Fantasie und Flexibilität: Die Schützenbruderschaft „St. Johannes“ Lüchtringen hatte eine so pfiffige wie einmalige Alternative zum Totalausfall und Garnichtfeiern ausgearbeitet, um das diesjährige Schützenfest – lange im Voraus als fünftägiges Bezirksschützenfest mit allerhand Programmpunkten geplant – nicht komplett ausfallen lassen zu müssen, so wie Corona dies in diesen Wochen eigentlich vorschreibt. So wurde mit den Ordnungs- und Gesundheitsbehörden ausgelotet, was möglich ist. Herausgekommen ist ein Schützenfest, das alle daheim im Garten, auf der eigenen Terrasse oder im Wohnzimmer mitfeiern konnten, per Livestream auf dem Youtube-Kanal, mit handgemachter Musik, live vom Schützenhaus übertragen. Das Feierbier dazu konnte man sich vorher am Bier-Drive-In abholen. Und von diesem Angebot wurde reichlich Gebrauch gemacht. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 29. Juni