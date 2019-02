Samstag, 02. Februar 2019

Mit dem Heck gegen Hauswand geschleudert

Das Heck des Audi wurde stark beschädigt. Fotos: jbo

Lütgenade. 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren Lütgenade, Bevern und Negenborn eilten am Sonnabendvormittag kurz nach 11.30 Uhr zur "Weißen Mühle". Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person lautete die Meldung auf den Alarmempfängern. Tatsächlich war ein 18-jähriger Audifahrer mit seinem Wagen auf der Landesstraße zwischen Lütgenade und Warbsen kurz hinter Lütgenade aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Mauer des an der Straße stehenden Gebäudes geprallt und dann über sie hinweg gegen die Hauswand geschleudert. Der Wagen muss sich dabei mindestens einmal gedreht haben, denn er stieß mit dem Heck gegen die Wand. Zum Glück für den jungen Fahrer vermutlich. Er war bereits aus dem Fahrzeug befreit, als die Rettungskräfte eintrafen. Schwere Verletzungen konnten vor Ort nicht festgestellt werden, der junge Mann wurde aber vorsichtshalber ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Von den Feuerwehrleuten rückte ein Großteil bereits früh wieder ab. Die verbliebenen Helfer mussten noch auslaufende Betriebsstoffe binden. Der Audi, der nach einem wirtschaftlichen Totalschaden aussah, wurde per Abschleppwagen mit Kran über die Mauer gehoben und abtransportiert. Die Einsatzleitung der Feuerwehren hatte Lütgenades Ortsbrandmeister Karsten Kügler. (rei)