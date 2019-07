Donnerstag, 11. Juli 2019

Mit dem Mountainbike über die Alpen

Vincent Beckmann trainiert für die Alpenüberquerung.

Neuhaus. Bei der Maxxis Bike Transalp 2019, einem der größten und härtesten MTB-Etappenrennen, gehen vom 14. bis 20. Juli rund 800 Mountainbiker aus mehr als 40 Nationen an den Start, um in sieben Etappen die Alpen zu überqueren. Dieser großen Herausforderung stellt sich in diesem Jahr auch Vincent Beckmann (20 Jahre) und Philipp Kipker (24 Jahre) aus Neuhaus im Solling. Die beiden fahren seit Kindesbeinen an Mountainbike im Solling und dieses Etappenrennen war immer ein großer Traum. Gemeinsam wollen sie die Gesamtstrecke von 550 Kilometern und 18.500 Höhenmetern bezwingen und sich damit den Traum erfüllen.

Mehr lesen Sie im TAH vom 12.07.2019.