Donnerstag, 04. Januar 2018

Mit den F-Junioren geht es los

Die D-Junioren absolvierten die erste Runde der Kreismeisterschaft in Eschershausen.

Kreis Holzminden. Mit den F-Junioren begann im November die Runde der Fußball-Hallenkreismeisterschaften des Nachwuchses. Von den insgesamt 27 Turnieren der Hallenkreismeisterschaften wurden im abgelaufenen Jahr 2017 bereits sechs Turniere gespielt. Dies waren zwei Turniere der G- Junioren (Bambinis), die aber keinen Kreismeister ermitteln, sondern nur einfache Turniere – dies aber mit großer Begeisterung – spielen. Die F- Junioren spielten am 25. November die erste Vorrunde, die E- Junioren am 26. November, die D-Junioren am 10. Dezember und die C- Junioren am 12. Dezember.

Die D- bis F-Junioren spielen insgesamt drei Vorrunden, bevor die jeweils zehn besten Mannschaften jeder Altersklasse dann in zwei Gruppen je fünf Mannschaften die Endrunde bestreiten, um den Hallenkreismeister zu ermitteln. Zu den zehn besten Mannschaften (bewertet mit dem Spielquotienten) nach der ersten Vorrunde schon jetzt eine Aussage zu treffen, wäre deutlich zu früh, zumal bei den F- Junioren 15, bei den E- Junioren 19 und bei den D-Junioren 18 Mannschaften am Start sind.

Anders ist die Situation bei der C-Junioren. Da hier nur 14 Mannschaften gemeldet wurden, ist nur eine Vorrunde am 12. Dezember gespielt worden. Hier haben sich als die sechs besten Mannschaften die Erste und Zweite der JSG Bodenwerder/Kemnade/Rühle, die Erste und Zweite der JSG Forstbachtal, der MTSV Eschershausen und

die SG Lenne/Wangelnstedt für die Endrunde am 7. Januar von 11 Uhr bis 14.30 Uhr in der Liebighalle in Holzminden qualifiziert. Der Hallenmeister wird hier im System jeder gegen jeden ermittelt.

Im Januar geht die Hallenkreismeisterschaften mit folgenden Turnieren weiter: 6. Januar, 10.30 bis 14 Uhr, G- Junioren, Liebighalle Holzminden; 7. Januar, 11 bis 14 Uhr, C-Junioren, Endrunde, Liebighalle Holzminden; 13. Januar, 9 bis 17 Uhr, D- Junioren, zweite Vorrunde in Eschershausen; 13. Januar, 9.30 bis 17 Uhr, B-Junioren, Vorrunde in Stadtoldendorf; 27. Januar, 9.30 bis 16 Uhr, A-Junioren, Vorrunde in Bodenwerder.

Rolf Gans, Vorsitzender des Kreisjuniorenausschusses, verweist auf die Spielregeln von C-Junioren bis A-Junioren zu geben. „Hier wird wie im Vorjahr ausschließlich nach den Futsalregeln gespielt. Dass dies auch gut gelingt, ist insbesondere ein Verdienst der Schiedsrichter, die sich nach den Erfahrungen im Vorjahr erneut sehr gut hierauf eingestellt haben. Daher an dieser Stelle auch schon einmal der Dank an die überwiegend tätigen Jungschiedsrichter und an den Schiedsrichter-Ausschuss mit Marc Dühring, der für die Ansetzung der Schiedsrichter verantwortlich ist.“ (fhm)