Samstag, 27. Juni 2020

Mit der Fleischerei Ahrens schließt heute die letzte Schlachterei in der Holzmindener Innenstadt

Nach über 40 Jahren in Holzminden und 16 Jahren an diesem Standort schließt heute die Fleischerei Ahrens ihre Pforten. Foto: spe

Holzminden. Gerüchte um die bevorstehende Schließung kursierten bereits im letzten Jahr in den sozialen Medien. Im November hatte Fleischermeister Steffen Ahrens die Meldung, dass die Schließung bevorstehe, noch dementiert. Sieben Monate später ist es nun doch soweit: Am heutigen Sonnabend, 27. Juni, ist der letzte Verkaufstag des Fleischereifachgeschäfts Ahrens in Holzminden. Bereits seit Anfang Juni hatte das Geschäft eingeschränkte Öffnungszeiten. Stellungnahmen gegenüber dem TAH wollte Familie Ahrens nicht abgeben, keine negativen Schlagzeilen für die Holzmindener Innenstadt produzieren. So ganz ohne Meldung im Lokalteil geht es dann aber doch nicht. Schließlich hatte ein Aushang an der Ladentür die Botschaft der bevorstehenden Schließung bereits öffentlich gemacht, und eine Anzeige im TAH nennt den Grund: „Liebe Kunden, aus wirtschaftlichen Gründen sehen wir uns gezwungen, unser Fleischer-Fachgeschäft zu schließen.“ Dies geschieht nach über 40 Jahren am Standort Holzminden und 16 Jahren im Neubau an der Straßenecke Oberbachstraße/Obere Straße. Nun ist also Schluss, und das macht insbesondere die Kunden traurig – und nachdenklich: Mit der Fleischerei Ahrens, die ihren Kunden am Standort auch warme Mittagsgerichte und einen Partyservice bot, schließt heute schließlich das letzte Schlachterei-Fachgeschäft in Holzmindens Innenstadt seine Pforten. (spe)