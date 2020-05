Dienstag, 26. Mai 2020

Mit einem Klick zum Klimaschutz

Eine junge Fotografin bei der Motivsuche. Alle sind eingeladen, Bilder zum Klimaschutz an den Kreis Höxter zu senden. Foto: Klimakampagne OWL

Kreis Höxter. Gute Ideen sind gefragt für den OWL-Klimaschutztag am 5. Juni. Der Kreis Höxter ruft alle Bürger auf, sich mit der Kamera am Klimaschutz zu beteiligen. Jeder kann ein Foto an den Kreis Höxter schicken, mit dem Klimaschutz zum Ausdruck gebracht wird.Mit zahlreichen Aktionen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen ruft die im April 2019 gestartete Klimakampagne OWL immer wieder ins Gedächtnis, wie wichtig effektive Schutzmaßnahmen für das Klima sind. Der Kreis Höxter ist von Anfang an dabei und unterstützt deshalb auch die große Fotoaktion, bei der die Fantasie der Menschen in OWL gefragt ist.

