Dienstag, 01. September 2020

Mit einer Task Force gegen das Virus

Konzentration der Strukturen hilft im Kampf gegen das Coronavirus. Foto KHWE

Höxter. Seit fünf Monaten bestimmt Corona das Leben der Menschen, ganz besonders derjenigen, die in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ambulanten Einrichtungen arbeiten. Im Kreis Höxter ist die Katholische Hospitalvereinigung Weser-Egge (KHWE) nicht nur der größte Arbeitgeber (etwa 2.800 Mitarbeiter), sondern auch als Träger von Gesundheitseinrichtungen in doppelter Weise davon betroffen. Einerseits die Gefahr, dass eigene Mitarbeiter und Patienten davon betroffen sein könnten und andererseits der Kampf gegen das Virus selbst. „Wir haben diese Zeit gut bewältigt“, sagt Christian Jostes, Geschäftsführer der KHWE, dank des hohen Engagements aller Mitarbeiter, dank einer organisierten und strukturierten Herangehensweise und weil alle in der Hospitalvereinigung sich dem Prinzip der Gesunderhaltung verschrieben haben. (fhm)