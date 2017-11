Montag, 27. November 2017

Mit Feuer und Wasser in die neue Eisbahn-Saison

Bürgermeister Jürgen Daul und Stadtmanager Ralf Schwager messen sich bei einer Runde Eisstock-Schießen.

Holzminden. Vor den Augen der NDR-Fernsehkameras haben Stadtmanager Ralf Schwager und Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul am Montagabend die neue Eisbahn-Saison eingeläutet. Mit ihrer Mini-Partie Eisstock-Schießen zugunsten des Vereins Hilfe für das krebskranke Kind und herzlichen Dankesworten an die 84 Sponsoren gaben sie die Eisbahn frei für die weiteren Aufführungen des Abends. Mit dem Eislaufpaar Katharina Müller und Tim Dieck hatte das Eisbahn-Team die deutschen Vize-Meister im Eiskunstlauf für die Eröffnungs-Show verpflichten können, außerdem sorgte die Gruppe "Feuerflut" für ein heißes Spektakel auf dem Eis. Von der Eröffnung der Holzmindener Eisbahn berichtete auch das NDR-Fernsehen mit zwei Live-Schaltungen. Trotz des unbeständigen Wetters hatte das Programm wie geplant stattfinden können. Angesichts der Regengüsse, die noch am Nachmittag vom Himmel gefallen waren und die Eisfläche unter Wasser gesetzt hatten, hatte Stadtmanager Schwager erst befürchtet, die Zeremonie absagen zu müssen. (nig)

Lesen Sie mehr über die Eisbahn-Eröffnung im Täglichen Anzeiger vom 28. November 2017