Mittwoch, 02. Januar 2019

Mit Gaspistole in die Luft geschossen

Höxter. Am Mittwoch, 2. Januar, gegen 13.30 Uhr, hat ein 56-jähriger Mann auf dem Marktplatz in Höxter einen Schuss mit einer Gaspistole abgegeben. Personen wurde hierdurch nicht verletzt. Der Mann und sein 25-jähriger Sohn konnten fünf Minuten später durch eine Polizeistreife in der Innenstadt festgenommen werden. Warum es zu der Schussabgabe kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.