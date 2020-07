Montag, 27. Juli 2020

Mit Jäger Hackelberg durch Uslar

Gemeinsam mit dem Jäger Hackelberg geht es für die Teilnehmer durch die historische Altstadt Uslars. Foto: privat

Uslar. In der Solling-Vogler-Region im Weserbergland (SVR) lebte vor vielen Jahren der Jäger Hackelberg. Der Sage nach ist der Oberjägermeister Tag für Tag in den Wald gezogen, um dem Wild nachzustellen. Seine Frau träumte eines Nachts, dass der Jäger während der Jagd von einem mächtigen Keiler getötet werden würde und bat ihn, am nächsten Tag nicht zur Jagd zu reiten. Ob der Jäger dem Rat seiner Frau folgte, erfahren Interessierte am Montag, 10. August, während einer Stadtführung von 18 bis 19 Uhr.

Gemeinsam mit dem Jäger Hackelberg geht es für die Teilnehmer durch die historische Altstadt Uslars. Spannend, anekdotenreich und anschaulich erzählt, erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über das nächtliche Treiben in der kleinen Stadt. Von Zechgelagen über Beutelschneider bis hin zu sagenhaften Ereignissen, die sich zur damaligen Zeit zugetragen haben, ist für Jedermann das Richtige dabei. Treffpunkt zur Führung ist am Alten Rathaus in Uslar. Die Führung kostet pro Person 4 Euro. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Vorherige Anmeldungen bei der Touristik-Information Uslar unter 05571/307220 oder touristik@uslar.de sind daher dringend erforderlich. Es gelten die allgemein bekannten Abstandsregeln. Weitere Informationen sind bei der Solling-Vogler-Region im Weserbergland, www.solling-vogler-region.de und unter Tel. 05536/960970 erhältlich.