Freitag, 20. Dezember 2019

„Mit Jägers Blick“: Jürgen Borris’ neues Buch ist ein Blick aufs Waidwerk

Auge in Auge: Schwarzkittel bei der Kommunikation. Foto: Jürgen Borris

Holzminden. Das Konzept zu seinem neuen Buch stammt von ihm selbst. Es ist inspiriert von unzähligen Erlebnissen auf der Pirsch – sowohl mit Kamera als auch mit Gewehr, allerdings stets strikt getrennt voneinander – und den geselligen Runden mit Jagdfreunden in der Jagdhütte im Revier Mühlenberg. „Davon sollte etwas bewahrt werden, das sonst verloren wäre – ohne in Jägerlatein abzudriften“, beschreibt Jürgen Borris die Idee. Er wollte „etwas erzählen, was über das Jagdliche hinaus geht.“ Es ist ihm mit einem Ausrufezeichen gelungen! Entstanden ist, mit vielen Borris-Fotos von Natur und wilden Tieren und Texten der Journalistin und Buchautorin Iris Schaper, das Buch „Mit Jägers Blick“, erschienen im Verlag Müller-Rüschlikon, erhältlich im örtlichen Buchhandel und beim Autor.

Typisch Borris und doch ganz neu und einzigartig – so könnte man das neue Buchprojekt des Neuhäusers bezeichnen. Die Fotos des prämierten Tier- und Naturfotografen, Buchautors und Protagonisten in Naturfilmproduktionen und die Artikel von Iris Schaper, die in Uslar lebt, bilden eine Symbiose. (spe)

