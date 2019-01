Montag, 28. Januar 2019

Mit Ju-Jutsu fit für den Ernstfall

Beim Ju-Jutsu Yawara Neuhaus beginnt ein vierwöchiger Anfängerkurs.

Neuhaus/ Holzminden. Am 4. Februar startet der Selbstverteidigungskurs des Ju- Jutsu Yawara Neuhaus. In diesem vierwöchigen Kurs werden mit Grundtechniken des Ju- Jutsu ein sicheres Auftreten, mehr Selbstvertrauen und eine bessere Selbstbehauptung vermittelt. Trainiert wird jeweils die vier Montage im Februar, von 19:30 Uhr bis 21 Uhr in der Grundschulsporthalle in Neuhaus. Eine Kursteilnahme ist ab 13 Jahren möglich. Um eine Anmeldung per E-Mail bis zum 29. Januar wird gebeten. Kontakt: Sophie Diekmann, E-Mail: diekmann.sophie@web.de, Mobil: 0152 34235367. Weitere Informationen sind auf der Homepage:www.ju-jutsu-yawara-neuhaus.de.