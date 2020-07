Mittwoch, 01. Juli 2020

Mit mehr als drei Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Die Polizei machte bei einem Radfahrer einen Alkoholtest. Foto: tah/Symbolbild

Höxter. Weil er in Schlangenlinien auf der B 83 von Godelheim in Richtung Wehrden unterwegs war, fiel am Montag, 29. Juni, ein Radfahrer vorbeikommenden Autofahrern und dann auch der herbeigerufenen Polizei auf. Die Polizeibeamten entdeckten den 40-jährigen Radfahrer aus Borgentreich gegen 17.55 Uhr, wie er auf der B 83 versuchte, eine kurvenreiche Steigung hochzufahren. Dabei pendelte er zwischen Fahrbahnrand und Fahrbahnmitte und wäre beinahe in den Straßengraben gestürzt. Die Polizeibeamten hielten den Radfahrer an und ließen ihn absteigen. Da er stark nach Alkohol roch und einen unsicheren Gang hatte, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Daraufhin wurde der 40-Jährige zu einer Blutprobe auf die Polizeiwache Höxter mitgenommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.