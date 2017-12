Donnerstag, 28. Dezember 2017

„Mit meinem Sturmpartner verstehe ich mich blind“

Nico Trepschick vom FC Blau/Weiß Weser stand dem TAH Rede und Antwort.

Beverungen/Lauenförde. Fußball-Bezirksligist FC Blau/Weiß Weser durchlebte im Sommer einen kleinen Umbruch. Toptorjäger Viktor Schmidt hing seine Schuhe an den Nagel und auch andere Leistungsträger verließen den Verein. Die Befürchtungen vor der Saison waren groß, doch bislang spielt die Bonan-Elf eine gute Rolle in der Liga. Einen großen Anteil daran hat auch Neuzugang Nico Trepschick. Der Stürmer musste in die Fußstapfen von Viktor Schmidt und erfüllt diese bislang gut. Mit 14 geschossenen Toren führt Trepschick die Torjägerliste an. (kf)

