Donnerstag, 16. August 2018

„Mit Musik geht es besser“ im Feriencamp

Die „talentCAmpUS“-Cajongruppe bei ihrer Übungseinheit in der Musikschule. Fotos: Ali Karaty/KVHS

Holzminden. „Muslim oder Christ? Was wirklich wichtig ist, dass wir alle Menschen sind!“, so die Textzeile eines Raps, den Mohammad Safie und Freunde beim „talentCAMPus“ „Mit Musik geht es besser“ geschrieben haben. Trotz des heißen Wetters hatten sich 18 Jugendliche aus sechs Nationen in den Sommerferien fünf Tage lang von 9 bis 17 Uhr in der Kreisvolkshochschule Holzminden getroffen und gemeinsam Deutsch gelernt. Nachmittags ging es dann in die Musikschule, um dort mit den Dozenten zu trommeln und Songs einzustudieren.

Das Feriencamp wurde im Rahmen des Programms „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“ durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Das Bundesprogramm unterstützt kulturelle Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche. Der „talentCAMPus“ in Holzminden war ein Kooperationsprojekt der Kreisvolkshochschule mit der Musikschule und der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe. (tah)

