Mittwoch, 11. April 2018

Mit Sonne im Herzen, Märchenfiguren und Grill an Bord

Vorbei: Hafenfest zur Saisoneröffnung in Holzminden. Foto: bs

Weserbergland. Zurück zu den Wurzeln: Wie einst die Oberweserdampfschifffahrtsgesellschaft wird die Flotte Weser ihre Saisoneröffnung nicht mehr an zwei, sondern an einem Tag feiern: Am Sonntag, 22. April, starten die Schiffe morgens in Bad Karlshafen und werden abends in Hameln erwartet. Zwischendurch gibt es Stopps auch im Landkreis Holzminden: in Fürstenberg, Holzminden, Polle, Reileifzen, Rühle und Bodenwerder werden die „Holzminden“ und die „Höxter“ auf ihrer ersten Fahrt anlegen. (bs)

