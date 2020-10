Dienstag, 13. Oktober 2020

Mit Sternwanderung nach Delligsen ein Zeichen gesetzt

Die Delligser haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen die Oberschule an den Standorten Delligsen und Duingen erhalten. Foto: Christian Göke

Delligsen. Der Zeitpunkt war für eine Wanderung zwar etwas ungewöhnlich, aber trotzdem setzten gut 100 Wanderer am Freitagnachmittag ein sichtbares Zeichen. Heimatvereine aus der ganzen Region wollen nicht hinnehmen, dass die Oberschule mit ihren beiden Standorten Delligsen und Duingen eventuell keine Zukunft mehr hat.

Aus Richtung Varrigsen, Kaierde, Duingen, Coppengrave und Grünenplan setzten sich Wandergruppen der örtlichen Heimatvereine in Bewegung. Sie trafen sich zusammen mit der Delligser Gruppe nach einer Sternwanderung an der Oberschule Delligsen. „Am letzten Schultag vor den Herbstferien wollten wir so ein Zeichen setzen und freuten uns besonders darüber, dass auch viele Lehrer die Aktion vor ihrem Urlaub noch unterstützten“, so Rolf-Henning Koch vor der Wanderung im Gespräch. (gök)

