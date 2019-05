Dienstag, 21. Mai 2019

Mit Vanille-Eis Zukunft gestalten

Wie schmeckt Vanille-Eis? Das konnten junge Madegassen jetzt erfahren. Foto: Symrise

Holzminden. Vor wenigen Tagen startete die Unilever Eiskrem-Marke Wall’s die Aktion „Vanilla for Change“. Mit dieser Kampagne wollen Unilever und seine Partner die gemeinnützigen Organisationen Save the Children und ME to WE sowie der Geschmackstoffhersteller Symrise Vanillebauern und und Jugendliche in den Vanille-Gemeinschaften in Madagaskar sowie Jugendliche in Großbritannien unterstützen. Während der „Vanilla for Change“-Aktion unterstützen Verbraucher mit dem Kauf von Wall’s-Eiskrem ein gemeinnütziges Projekt des karitativen Partnerunternehmens ME to WE, WE Schools.

