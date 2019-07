Sonntag, 14. Juli 2019

Mit viel Twang zurück in die 60er Jahre!

„The Spotlight Shadows“ regten diese Beiden sogar zum Tanzen an. Foto: spe

Holzminden. Was „Guitar Twang“ ist und dass die „Shadows“ damals ohne Gesang auskamen, das wissen jetzt alle Besucher des zweiten Marktsommer-Konzerts. Am Sonnabendabend waren „The Spotlight Shadows“ aus dem Harz zu Gast in Holzminden. Die Band hat es sich zur Aufgabe gemacht, die guten alten Songs der „Shadows“ live zu performen, als hätte es die 55 Jahre dazwischen nicht gegeben. „Apache“, „Man of mystery“, „F.B.I“ oder „The Savage“ – die Titel sind vielleicht vergessen, doch der Sound klingt noch in den Ohren. „The Spotlight Shadows“ hatten sie alle drauf – und noch viel mehr. Diesmal sorgte kein Wolkenbruch für einen frühzeitigen Abbruch des Konzerts. (spe)

