Donnerstag, 17. Oktober 2019

Mit vier Pfoten durch Höxter und Holzminden

Für Höxter und Holzminden soll ein „Gassiguide“ entstehen. Foto: pixabay

Höxter/Holzminden. „Ein Wegweiser, der die schönsten Gassiwege der Region zeigt, das wär doch was!“ Das ist die Grundidee der Herausgeberin Julia Handtke, Marketingberaterin und selbst Hundebesitzerin. „Auch für Touristen und insbesondere Besucher der Landesgartenschau eine tolle Sache! Die Region hat für unsere Fellnasen so viel zu bieten“, führt sie fort. Gemeinsam mit Evelyn Süß, Inhaberin der Calica Hundekuchenbäckerei werden erste Pläne gemacht. „Für Hunde und ihre Menschen ist es immer toll neue Wege zu entdecken und gemeinsame Zeit in der Natur zu verbringen. Es gibt so viele schöne Routen und Einkehrmöglichkeiten, von denen sollten alle erfahren. Insbesondere auch unsere Besucher.“ Julia Handtke plant Austauschmöglichkeiten in den sozialen Medien und ein „Gassiguide“ ist geplant.

