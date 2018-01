Mittwoch, 10. Januar 2018

Mit Zuversicht ins neue Jahr

Der Kreis Holzminden war stark vertreten in Hildesheim – nicht nur in der ersten Reihe.

Hildesheim/Holzminden. Gut gelaunt trafen sich die Vertreter aus Wirtschaft und Politik zum Regionalempfang der IHK Hannover auf dem Robert-Bosch-Betriebsgelände in Hildesheim. Positive Ergebnisse im abgelaufenen Jahr und gute Aussichten für das kommende Geschäftsjahr lassen die überwiegende Zahl der IHK-Mitglieder optimistisch in die Zukunft blicken. Allerdings mischten sich auch mahnende Worte in die Feierlaune. Der Präsident der IHK, Dr. Christian Hinsch, forderte dazu auf, die aktuell gute Konjunkturlage zu nutzen und in zukunftsträchtige Entwicklungen zu investieren. (jbo)

