Mittwoch, 09. September 2020

Mitglieder des Vereins Tierschutz Holzminden-Höxter wollen Druck erhöhen

Vorsitzender Jens-Uwe Müller (stehend) bei seinem Vortrag, neben ihm Schriftführerin Gabriele Reitel und Kassenwart Hendrik Hachenberg. Foto: spe

Holzminden. Die Hängepartie lähmt und zehrt an den Nerven – und vielleicht soll es das ja auch. Das vermuten inzwischen viele. „Verstehen muss man das alles schon lange nicht mehr. Da wird man mürbe in der Birne“, gibt Vorsitzender Jens-Uwe Müller zu – nicht ohne kämpferisch hinzuzufügen: „Ich werde dort oben unser Tierheim eröffnen, und wenn es das Letzte ist, was ich tue!“ Zustimmender Applaus brandet auf. Über 30 Mitglieder sind am Sonnabend zur Mitgliederversammlung des Vereins Tierschutz Holzminden-Höxter in den Altendorfer Hof gekommen, viele von ihnen sind inzwischen richtig sauer und wütend. Auch darüber, dass trotz Einladung weder Bürgermeister noch Landrat gekommen sind und auch keine Vertreter. Die Mitglieder kreiden es offenbar nicht dem Vorstand an, dass sich am Allernbusch noch immer nichts bewegt in Sachen Wegerecht, Baulast und Baugenehmigung, sie fordern den Vorstand vielmehr auf, nun den Druck zu erhöhen auf Feldwegeinteressentschaft, Stadt und Landkreis, juristisch, aber auch öffentlichkeitswirksam: Eine Demo, Unterschriftensammlung, TV-Magazine nach Holzminden einladen – alles scheint jetzt recht, um sich zu wehren und endlich die Genehmigungen für Aus- und Umbau des Tannenhofes zum Tierheim zu bekommen. (spe)

