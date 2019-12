Dienstag, 03. Dezember 2019

MKV Stadtoldendorf startet feierlich in die besinnliche Jahreszeit

Mitwirkende und Besucher gingen im Alten Rathaus „auf Tuchfühlung“.

Stadtoldendorf (r). Was macht das Christkind, wenn es den Schlitten für die Weihnachtszeit belädt und kein Schnee unter den Kufen ist, das Gefährt zu tragen? Den Pannendienst rufen? Oder auf die bewährten, flugfähigen Rentiere zurückgreifen? Dieser Frage gingen Lisa Nawroth und ihre Mutter Kerstin in dem Gedicht „Kein Schnee“ auf witzige Weise nach. Den ernsthaften Gegenpart der Veranstaltung, die nicht nur ein Konzert war, vielmehr eine Feier in ursprünglichem Sinne – lieferte Pastorin Annabelle Kattner mit stimmigen Psalmen und Gebeten. Den musikalischen Rahmen dieser Feier zeichnete wie immer Chorleiter Eckhard Thiel.

