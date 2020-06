Samstag, 06. Juni 2020

Mobile Schadstoffsammlung im Kreis Holzminden

Nächste Woche beginnt die Schadstoffsammlung im Kreisgebiet. Foto: Johannes Antpöhler/AWH.

Kreis Holzminden. Am 9. Juni beginnt die Schadstoffsammlung auch in den kleinen Orten des Landkreises Holzminden. Sie ergänzt die regelmäßige Sammlung, die meist jeden ersten und dritten Freitag im Monat durchgeführt wird: dann steht das Schadstoffmobil vormittags von 10 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz des Straßenverkehrsamtes Holzminden an der Rehwiese und sucht anschließend am Nachmittag einen der zentralen Orte der Samtgemeinden auf.

Neu sind Sammeltermine an Samstagen sowie ein ganztägiger Termin in Holzminden. Beide Neuheiten wurden besonders für Berufstätige eingerichtet. Die Schadstoffsammlung trägt entscheidend dazu bei, den Restmüll der Privathaushalte von umweltgefährdenden Materialien zu entlasten. Dazu gehören organische Lösungsmittel, Säuren, starke Laugen, die in vielen Produkten des täglichen Lebens enthalten sind. Abbeizer, Abflussreiniger, Lackfarben oder flüssige Reste davon, Klebstoffe mit organischen Lösungsmitteln, Fotochemikalien, Putz- und Reinigungsmittel mit aggressiven Inhaltsstoffen (Gefahrstoffzeichen auf der Verpackung), Holzschutzmittel und vieles können am Schadstoffmobil abgegeben werden. Da diese Produkte in der Anwendung oder bei der Entsorgung gesundheits- oder umweltschädigend wirken können, ist auch besondere Vorsicht beim Transport geboten. Angenommen werden nur verschlossene Behälter. Mehrere verschiedene Substanzen dürfen nicht gemischt werden. Fragen beantwortet die Abfallberatung gerne unter Telefon 05531/ 707130.

Die getrennt erfassten Schadstoffe werden soweit möglich einem Recycling zugeführt. So werden Fotochemikalien und Säuren wieder aufgearbeitet. Stoffe, bei denen kein Recycling möglich ist, werden in Sondermüllverbrennungsanlagen entsorgt. Die Abgabe ist für Haushalte bis 20 Kilogramm gebührenfrei.

Die Sammelkosten sind über die Haushaltsgrundgebühr abgedeckt. Für gewerbliche Anlieferer ist eine gebührenfreie Abgabe nicht möglich.

Die Sammeltermine in alphabetischer Reihenfolge:

Ammensen, Dienstag, 9. Juni, 9 bis 10 Uhr, Parkplatz vor ehemaligem Hotel Weiberg; Bevern, Freitag, 3. Juli, 13.30 bis 16 Uhr, Alter Festplatz, Philipp-Reis-Straße; Bodenwerder, Sonnabend, 27. Juni, 9 bis 12 Uhr und Freitag, 28. August, 13.30 bis 16 Uhr, Busparkplatz Hallenbad Schulzentrum; Boffzen, Freitag, 24. April, und Freitag, 16. Oktober, 13.30 bis 16 Uhr, Wertstoffsammelplatz , Carl-Zeiss-Straße; Brevörde, Mittwoch, 10. Juni, 14 bis 15 Uhr, An der Kirche; Deensen, Donnerstag, 11. Juni, 9 bis 10 Uhr, Parkplatz Schule; Eschershausen, Freitag, 18. September, 13.30 bis 16 Uhr, Bahnhof; Fürstenberg, Mittwoch, 10. Juni, 10.30 bis 11 Uhr, Schullandheim; Golmbach, Donnerstag, 11. Juni, 12 bis 13 Uhr, Am Sportplatz/DGH; Grünenplan, Freitag, 26. Juni, 13.30 bis 16.00 Uhr, sowie Sonnabend, 19. September, 9 bis 12 Uhr, gegenüber vom Friedhof; Halle, Dienstag, 9. Juni, 13.30 bis 14.30 Uhr, Am Sportplatz; Hehlen, Dienstag, 9. Juni, 15 bis 16 Uhr, Wendeplatz an der Weserbrücke; Holzminden, Freitag, 12 Juni, 10 bis 16 Uhr, sowie Freitag, 26. Juni, 3. Juli, 28. August, 4. September, 18. September, 16. Oktober, 6. November jeweils 10 bis 12 Uhr und Sonnabend, 10. Oktober, 9 bis 12 Uhr, Parkplatz Straßenverkehrsamt, Rehwiese; Kaierde, Dienstag, 9. Juni, 10.30 bis 11.30 Uhr, Bus-Wendeplatz; Kirchbrak, Donnerstag, 11. Juni, 13.30 bis 14.30 Uhr, Am Sportzentrum; Lauenförde, Mittwoch, 10. Juni, 9 bis 10 Uhr, Parkplatz Herlag; Lüerdissen, Dienstag, 9. Juni, 12 bis 13 Uhr, Am Bahnhof; Negenborn, Donnerstag, 11. Juni, 10.30 bis 11.30 Uhr, Gaststätte „Neun Brunnen“; Neuhaus, Mittwoch, 10. Juni, 11.30 bis 13 Uhr, Haus des Gastes/Eichenallee; Ottenstein, Mittwoch, 10. Juni, 15.30 bis 16.30 Uhr, Raiffeisen/Silo; Polle, Freitag, 6. November, 13.30 bis 16 Uhr, Parkplatz am Freibad; Stadtoldendorf, Freitag, 15. Mai, und 4. September, 13.30 bis 16 Uhr, Ballisgraben.