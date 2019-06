Donnerstag, 13. Juni 2019

Mobilfunkatlas zeigt die Funklöcher

Auf der Karte sind die Funklöcher markiert. Foto: bznb

Kreis Holzminden. Wer in bestimmten Bereichen von Heinade, Holenberg, Holzen, Kirchbrak und Hehlen, im Solling, Ith, Vogler oder auf der Ottensteiner Hochebene telefonieren will, kennt das Problem: Funkloch. Kein Internet im Smartphone und in manchen Ecken überhaupt kein Empfang mehr. Das Wirtschaftsministerium hat jetzt einen Atlas erstellt, der die Funklöcher genau dokumentiert. Entstanden ist dieser Atlas aus einem Aufruf des Ministeriums. Die Mobilfunknutzer wurden vor einem Jahr gebeten, Funklöcher in Niedersachsen zu melden. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 14.06.2019.