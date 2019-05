Dienstag, 07. Mai 2019

Mobilfunknetz der Telekom in Höxter gestört

Die Nutzung des Smartphones ist im Bereich Höxter im Telekom-Netz nur eingeschränkt möglich. Foto: Pixabay

Höxter. Aus Höxter werden erhebliche Störungen im Mobilfunknetz der Telekom gemeldet. Der Internetzugang ist nur eingeschränkt möglich, zudem könne man kaum mit dem Smartphone telefonieren. Grund dafür sind Arbeiten an den Antennenmasten in Höxter, die am Dienstag, 7. Mai, noch bis 17 Uhr und am Mittwoch, 8. Mai, von 9 bis 16 Uhr, andauern sollen. Durch die Arbeiten an den Masten soll dann ab Mittwoch ein besserer Empfang möglich gemacht werden. (fhm)