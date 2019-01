Mittwoch, 16. Januar 2019

Mobilitätsgerechter Ausbau des Holzmindener Bahnhofs beginnt 2021

Der Hausbahnsteig, erschlossen über eine lange Rampe, wird auf einer Länge von 145 Metern ausgebaut. Foto: spe

Holzminden. Die Stadt Holzminden hat ihre denkmalrechtliche Genehmigung für den barrierefreien Umbau des Holzmindener Bahnhofs gegeben. Danach dürfen die Holzstützen der Überdachung des Mittelbahnsteigs entfernt werden, um Platz für die lange Rampe zu schaffen. Die gusseisernen Säulen hingegen sollen stehen bleiben. Jetzt kann von Seiten der Bahn verbindlich geplant werden. Marco Schlott, Leiter Bahnhofsmanagement der DB Station + Service aus Braunschweig stellte auf Einladung der Stadt die Ausbaupläne am Dienstagabend im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung vor. Schlott bekräftigte, am Bahnhof in Holzminden solle zur Erschließung des Mittelbahnsteigs kein Fahrstuhl gebaut werden, zwei 64 Meter lange Rampen mit Unterführung werden entstehen. Dies sei die wartungsfreundlichere und störungsfreiere Lösung, im Bau allerdings die teurere. Außerdem wird der Bahnsteig angehoben. Insgesamt fließen über das Programm NIAZ III („Niedersachsen ist am Zug“) 5,5 Millionen Euro in den Bahnhof Holzminden, die Hälfte davon aus Landesmitteln. Im ersten Halbjahr 2021 soll Baubeginn sein, etwa ein Jahr später die Baumaßnahme abgeschlossen sein. So sehr die von vielen dringend erwartete Investition auch begrüßt wird, an der Rampen-Lösung gibt es auch Kritik. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 17. Januar