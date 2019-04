Donnerstag, 04. April 2019

Mobiltelefon löst Feuer in Wohnung aus

Frühmorgens kam der Alarm für die Feuerwehr. Foto: Polizei

Bad Münder. Schreck in den Morgenstunden für Anwohner in der Straße "Hämeler Brink". Ein offenbar defektes Mobiltelefon oder dessen Akku löste nach ersten Erkenntnissen der Polizei Bad Münder am Donnerstagmorgen einen Brand in einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Bad Münder aus. Glücklicherweise wurde das Feuer vom 61-jährigen Bewohner der Wohnung rechtzeitig bemerkt, so dass die um 5.26 Uhr alarmierte Feuerwehr Bad Münder die Flammen, die bereits auf eine Matratze im unbewohnten Zimmer übergegriffen sind und eine entsprechende Rauchentwicklung auslösten, ablöschen konnten. Verletzt wurde niemand. Es entstand augenscheinlich kein Gebäudeschaden.