Mittwoch, 29. Mai 2019

„Moby Dick“ und verschlafene Träumer beim Straßentheater-Festival

Das Teatro dei Venti bringt mit 20 Darstellern Moby Dick aufs Pflaster. Foto: Chiara Ferrin

Holzminden. Auch das 15. Internationale Straßentheater-Festival Holzminden vom 7. bis 9. Juni spannt einen weiten Bogen über die Spielarten des Genres Straßentheater. Die kleinen, mobilen Gruppen, die sich in der Innenstadt mit ihren skurrilen, komischen oder poetischen Produktionen mitten ins Publikum mischen, haben ihre treuen Fans genauso, wie die großen Platzinszenierungen am Abend, die mit dem Teatro dei Venti in diesem Jahr wieder einen besonders spektakulären Vertreter in Holzminden haben. Die italienische Theatergruppe bringt als Deutschlandpremiere mit 20 Darstellern Herman Melvilles „Moby Dick“ aufs Pflaster. Die „Groupe Démons et Merveilles“ aus Frankreich zeigt im Tagesprogramm ihre Produktion „Les DéDé‘s“. Mit ihren verschlafenen Gesichtern und ihren viel zu langen Armen? Es sind die „stehenden Schläfer“. Mit ihren bequemen Pantoffeln und ihren gemütlichen Nachtkleidern lassen sie einen an den Schlaf und an die Nacht denken, an das Weiche, das Intime, das Süße.

Der TAH informiert seine Leser in seiner Ausgabe vom 6. Juni mit einer Sonderveröffentlichung zum 15. Straßentheater-Festival ausführlich über das Festival-Programm und alles Wissenswerte drumherum. (spe)