Freitag, 24. Mai 2019

Modernes Labor für neue spannende Entwicklungen

Justine Thuleau (links), Junior-Produkt-Verantwortliche für botanische Inhaltsstoffe und Farben, und Marek Münstermann (Zweiter von links), Leitender Produktverantwortlicher, führen Dr. Bertram durch die neuen Labore.

Holzminden. Egal, wohin Symrise-Chef Dr. Heinz-Jürgen Bertram am Standort Holzminden seine Füße setzt: Überall weht der Geist von Innovation durch die Labore, Büros und Produktionsstätten. Ein gutes Beispiel dafür lieferte am Freitag Vormittag die feierliche Laboreröffnung im Geschäftsbereich für kosmetische Inhaltsstoffe. In der ersten Etage des Gebäudes X719 im Werk Solling entstand ein komplett renovierter, umgebauter und modernisierter Labortrakt mit modernen Apparaturen auf dem neuesten Stand der Technik. Das, was Symrise hier investierte, liefert die optimalen äußeren Bedingungen für kluge, engagierte Köpfe im Team von Eder Ramos, dem Leiter dieses Geschäftsbereichs. (rei)

