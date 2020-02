Montag, 17. Februar 2020

Modernisierung der Pionierkaserne Holzminden geht weiter

Oberstleutnant Gunter Flach und Stabsfeldwebel Bruno Piasecki freuen sich über den Fortgang der Bauarbeiten. Foto: fhm

Holzminden. Auch wer nicht jeden Tag in der Pionierkaserne am Solling ist, bemerkt, dass hier fleißig gebaut wird. „Die Kaserne wird einmal auf links gedreht“, sagt Oberstleutnant Gunter Flach, Kommandeur des Panzerpionierbataillons 1 in Holzminden. Aktuell bekommen die Fahrzeuge neue Schleppdächer, dazu wird eines der Funktionsgebäude neu eingedeckt und mit besserem Brandschutz versehen. „Diese Maßnahmen sind aber nur ein Teil der gesamten Baumaßnahmen“, erklärt Oberstleutnant Flach. Neue Unterkünfte, ein neuer Platz für den Stab und noch viel mehr. Bis zum Abschluss aller geplanten Vorhaben in der Kaserne werden mindestens 10 Jahre vergehen. „Infrastruktur ist ein Marathon, kein Sprint“ erläutert Oberstleutnant Flach. Zwei neue Unterkunftsgebäude wurden ja schon errichtet (Fertigstellung 2018), der dritte Neubau steht demnächst an, erläutert Stabsfeldwebel Bruno Piasecki, der beim Bataillon für die Bauplanung zuständig ist. „Das neue Unterkunftsgebäude wird 52 Einzelstuben haben. So kommen wir nach Fertigstellung auf insgesamt 201 Einzelstuben.“ Diese Maßnahme soll noch in diesem Jahr beginnen. (fhm)

Mehr lesen sie im TAH vom 17.02.2020