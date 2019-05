Montag, 27. Mai 2019

„Möbel Fast“: Umzug verzögert sich

Von außen kündigt noch nichts die Neueröffnung von „Möbel Fast“ an. Foto: ap

Holzminden. Eigentlich sollte „Möbel Fast“ aus Höxter laut Inhaber Andrey Fast zwischen Ende Mai und Anfang Juni in der Holzmindener Bülte neu eröffnen. Aktuell steckt der Inhaber des Möbelgeschäfts aber noch mitten im Umzugsstress. Die Neueröffnung der „Möbel Fast“-Filiale verschiebe sich deswegen Richtung Mitte Juni, teilt Andrey Fast auf Nachfrage des TAH mit. „Wir haben nicht viel geschafft“, argumentiert er. „Es waren zu wenig Leute“, und Handwerker hätten gefehlt. „Wir arbeiten drin“, erklärt er, so dass „Möbel Fast“ in der Max-Planck-Straße 1 (ehemals Woody-Möbel) in Holzminden Mitte Juni tatsächlich an den Start gehen kann. (ap)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 28. Mai 2019.