Freitag, 02. Oktober 2020

Monster-Truck-Show in Höxter

Bis zu 850 PS und zehn Tonnen Gewicht treffen in der Show auf „normale“ Pkw. Altfahrzeuge werden übrigens ständig gesucht! Foto: Gebrüder Spindler

Höxter. Zwei Tage lang ist die Monster-Truck-Show der Gebrüder Spindler auf dem Kaufland-Parkplatz in Höxter zu Gast. Und zwar am Sonnabend, 3. Oktober, und am Sonntag, 4. Oktober, jeweils um 15 Uhr. Gezeigt werden spektakuläre Stunts und Auto-Artistik ebenso wie das Zerquetschen und Zermalmen von Autos am laufenden Band. Bis zu zehn Tonnen schwere Monster-Trucks verrichten hier „ganze Arbeit“. Die Kasse wird jeweils zwei Stunden vor Beginn der Show geöffnet. Natürlich müssen die Hygieneregeln beachtet werden. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt!