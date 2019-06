Donnerstag, 27. Juni 2019

Morgen startet der Orgelsommer 2019

Von links: Organist Ekkehard Sydow, Kantor und Organisator Hanzo Kim, Superintendent Ulrich Wöhler und Joachim Isermeyer, Vorstand der Stiftung Wort und Musik, stellten den Orgelsommer 2019 vor. Foto: spe

Holzminden. Diese sommerliche Konzertreihe in der Lutherkirche Holzminden hat eine rund 20-jährige Tradition, und sie wird auch in diesem Jahr mit fünf Konzerten bis Mitte August fortgesetzt. Luther-Kantor und -Organist Hanzo Kim hat ein attraktives und musikalisch sehr vielseitiges Programm zusammengestellt und lotst großartige Musiker nach Holzminden. Der Orgelsommer 2019 startet am Sonnabend, 29. Juni, mit einem Nachtkonzert. Ab 21 Uhr sind unter der Leitung von Hanzo Kim die Lutherkantorei und Solistin Cordula Sodt (Sopran) zu hören. Die Orgelsommer-Reihe wird unterstützt und dadurch erst möglich gemacht von der VR-Bank in Südniedersachsen und der Kirchenkreisstiftung „Wort und Musik“. Die Stiftung gibt für die Musik im gesamten Kirchenkreis jährlich rund 14.000 Euro, die VR-Bank ist als Sponsor des Orgelsommers mit 500 Euro dabei. Für die Besucher der Konzerte, die immer sonnabends um 18 Uhr (bis auf das erste Konzert) in der Lutherkirche beginnen, ist der Eintritt frei. Um Spenden wird gebeten. (spe)

