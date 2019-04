Freitag, 12. April 2019

„Morgenduft liegt in der Luft“: Muntermacher-Set aus der Stadt der Düfte und Aromen

Geschenk-Set für Frühaufsteher und Morgenmuffel mit sympathischer Grußbotschaft aus der Stadt der Düfte und Aromen. Foto: Stadtmarketing Holzminden GmbH

Holzminden. Dieses Set mit der muntermachenden Botschaft ist ein unschlagbares Team für einen guten Start in den Tag. Die neuen Souvenirs der Stadtmarketing Holzminden GmbH sorgen für gute Laune am Morgen. Zum Holzmindener Frühstücksbrett gesellt sich ab sofort die Holzminden-Tasse im modernen Design mit dem Gute Laune-Slogan „Morgenduft liegt in der Luft“. Ob für duftenden Kaffee oder wohltuenden Tee am Morgen, Tasse und Frühstücksbrettchen gibt es in Holzminden im Stadtmarketing-Büro am Markt zu kaufen, zusammen im Kombipreis vergünstigt. (tah)