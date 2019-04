Dienstag, 09. April 2019

Morgenman Franky kommt zum Homby

Das Homby 2018: Vor einem Jahr war die Stimmung Spitze. vom 17. bis 20. Mai wird sie es bestimmt wieder.

Stadtoldendorf. Seit 1999 bringt ffn-Morgenmän Franky ganz Niedersachsen gut gelaunt in den Tag, im Rahmen der ffn-Party am Freitag, 17. Mai, ist er in der Homburgstadt zu Gast.

Der sympathische Frühaufsteher ist ein wahrer Weltenbummler: Nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch in Goa (Indien) und Paris war er schon zu Hause. Richtig heimisch fühlt er sich aber in Niedersachsen, wo ihn inzwischen auch fast jeder kennt.

Mit verrückten Aktionen und vielen Partys im ganzen Land sorgt Franky dafür, dass ffn der private Lieblingssender Nummer eins der Niedersachsen ist und bleibt. Und das will er auch in der Homburgstadt zeigen, gemeinsam mit ffn-DJ Lars Engel sorgt er im Festzelt auf dem Ballisgraben für einen grandiosen Auftakt des Homby’s Volks- und Schützenfest.

Wie auch im Vorjahr unterstützen in Stadtoldendorf zahlreiche Sponsoren, Unternehmen und Privatpersonen den Homby e.V. in seinem Ziel, für die Homburgstadt wieder ein tolles Stadtfest auf die Beine zu stellen. „Wir freuen uns über so eine überwältigende Resonanz, die uns eine große Stütze ist“, sagt Dascho Wehner, Vorsitzender des Vereins. Gegründet wurde der Homby e.V. ursprünglich, um eigentlich nur ein „Ersatzfest“ für das 2018 ein Jahr pausierende Volks- und Schützenfest durchzuführen. 2018 war die Resonanz durchweg positiv, sodass man auch in diesem Jahr auf Homby zählen kann und soll.

Das erkannt haben auch viele Sponsoren und Unterstützer, die das Fest mit einem Beitrag fördern und so zum Gelingen beitragen. Nicht zuletzt sorgt aber auch die Zusammenarbeit mit dem Schützenkollegium Stadtoldendorf für ein positives Zeichen. So werden die aus dem Vorjahr bekannten Highlights des Homby beibehalten und gleichzeitig wird es auch wieder einen Schießwettbewerb, eine Proklamation sowie einen großen Festumzug durch die Stadt geben. „Wir freuen uns auf ein tolles Fest und einen hoffentlich großen Besucherzuspruch“, so Wehner. Das Homby’s findet vom 17. bis 20. Mai auf dem Festplatz Ballisgraben in Stadtoldendorf statt.