Freitag, 20. September 2019

Morgens um kurz vor Acht küssen sich die Engel

Zwei Engel „wohnen“ im Schlafzimmer des Ehepaars Glaubitz in Bevern. Foto: Glaubitz

Bevern. Seit seine Frau Sieglinde diese beiden hübschen Engel „umdekoriert“ und ins Schlafzimmer auf die Kommode gestellt hat, hat Dietmar Glaubitz fast jeden Morgen seine Freude: Kurz vor 8 Uhr – wenn es draußen hell genug ist – fällt bei Sonnenschein der Schatten der beiden Deko-Figuren so an die Wand, dass es aussieht, als ob sie sich küssen würden. Neben der Freude an diesem Anblick tauchte aber auch die Frage auf: „Wie ist das möglich?“ Denn eigentlich müssten die Engel-Schatten doch beide in eine Richtung schauen... Dietmar Glaubitz machte sich so seine Gedanken, und lieferte dem TAH neben dem Foto auch noch die „physikalische Erklärung“. Was wie der Schatten des Gesichts des weißen Engels links wirkt, ist in Wirklichkeit dessen Haarpracht und Ohr. Natürlich achtet Dietmar Glaubitz darauf, dass die Engel beim nächsten Staubwischen nicht verrückt werden... (rei)