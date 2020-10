Mittwoch, 07. Oktober 2020

Moringen: Fahndung nach entwichenem Maßregelvollzugspatienten

Franco H. wird gesucht. Foto: Polizei

Moringen. Die Polizei Northeim fahndet seit dem 8. September 2020 nach dem 43-jährigen Franco H.. Dieser ist im Maßregelvollzug Moringen untergebracht und wohnte zuletzt in Lehre. Herr H. hat unerlaubt seine Residenzverpflichtung unterbrochen und ist aktuell unbekannten Aufenthaltes. Er wird wie folgt beschrieben: circa 182 cm groß, schlanke, kräftige Gestalt, Glatzenträger. Er könnte sich zuletzt in Goslar oder im Bereich Wernigerode aufgehalten haben. Die Polizei bittet darum, nicht an die gesuchte Person heranzutreten! Bei Antreffen/ Erkennen der Person ist unmittelbar die Polizei Northeim, Telefon 05551-7005-0, oder jede nächstgelegene Polizeidienststelle unter der Notrufnummer 110 zu verständigen.