Mittwoch, 31. Juli 2019

Moskauer Circus in Holzminden im Aufbau

Mittwoch auf der Steinbreite. Das Zelt ist beinahe fertig aufgebaut. Foto: lik

Holzminden. Der Moskauer Circus gastiert von Donnerstag bis Sonntag in Holzminden auf dem Festplatz der Steinbreite. Seit Dienstag haben die Aufbauarbeiten begonnen, bis Donnerstagnachmittag muss alles fertig sein. Die Premiere ist am heutigen Donnerstag, 1. Juli um 16 Uhr, am selben Tag folgt eine weitere Vorstellung um 19.30 Uhr. Es erwartet die Zuschauer eine Show mit russischen und spanischen Artisten, Trampolin Nummern, einem Deckenläufer, ein Dreier-Drahtseil mit Saltos, Handstandnummern, einer weißen und braunen Tigergruppe, Clown Oleg und vielem mehr. (lik)

