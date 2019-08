Freitag, 02. August 2019

Moskauer Circus in Holzminden: unterhaltsame Premiere

Atmeberaubendes am Trapez. Fotos: lik

Holzminden. Wenn man „Zirkus“ hört, manifestiert sich ein Bild, dass jedem auf dem unterschiedlichsten Wege mindestens ein Mal begegnet ist: Ein großes Festzelt in dem artistische Leistungen, Tierdressuren, manchmal auch Zauberei und Clownerie dargeboten werden. Den Zirkus gibt es schon lange. Diese Tatsache erschwert es dem Unterhaltungsunternehmen, stets ein Ideenreichtum für seine Shows aufrecht zu erhalten. Was also hat der „Moskauer Circus“ zu bieten?

Ntwort: Einiges an atemberaubender Akrobatik. Hier dürfen Artisten ihre eigenen Ideen und Fähigkeiten zeigen. Wichtig ist, dass es Faszination beim Zuschauer auslöst. Aber auch der Witz darf nicht fehlen und für den hat Clown Oleg allemal gesorgt.

Der Zirkus gastiert auf der Steinbreite noch am heutigen Sonnabend um 16 Uhr und um 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr. (lik)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 03.08.19