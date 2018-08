Sonntag, 19. August 2018

Motorrad geht in Flammen auf

Fahrer kommt nach Unfall mit leichten Verletzungen davon.

Bodenwerder. Zu einem Verkehrsunfall wurden die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Bodenwerder am Sonnabend gerufen. Es war gegen 10.15 Uhr, als der Alarm bei den Brandschützern auflief. Gemeldet wurde ein brennendes Motorrad nach einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße K 12 zwischen Bodenwerder und Brökeln. Zuvor war nach Angaben der Polizei ein 38-jähriger Mann aus Bodenwerder mit seinem Motorrad von Brökeln kommen in Richtung Bodenwerder unterwegs gewesen. Nach Durchfahren einer langgezogenen Rechtskurve verlor der Biker, aus noch ungeklärter Ursache, alleibeteiligt die Kontrolle über seine Maschine. Er stürzte und die Aprilia schlug heftig in die Schutzplanke ein. Der 38-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen. Sein Motorrad ging bei dem Unfall jedoch in Flammen auf. (gl)

