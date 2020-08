Donnerstag, 06. August 2020

Motorradfahrer aus Holzminden bei Unfall schwer verletzt

Der Opel touchierte den Motorradfahrer. Foto: Polizei

Porta Westfalica/Holzminden. Bei einem Auffahrunfall in Porta Westfalica ist am vergangenen Sonntag ein Motorradfahrer (22) aus Holzminden schwer verletzt worden.

Der Motorradfahrer hatte die Eisberger Straße gegen 15.50 Uhr mit seiner Kawasaki aus Hausberge kommend in Fahrtrichtung Lohfeld befahren und, um nach links in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen, seine Geschwindigkeit verringert. Dabei kam es zum Unfall mit einem ihm nachfolgenden Opel einer Fahrerin (26) aus dem Kalletal. Diese hatte das Motorrad trotz ihres eingeleiteten Ausweichmanövers mit der rechten Fahrzeugfront touchiert, sodass der Mann von der Kawasaki auf die Fahrbahn schleuderte. Dabei erlitt der Holzmindener schwere Verletzungen, aufgrund derer man ihn im Beisein eines Notarztes ins Krankenhaus Bad Oeynhausen einlieferte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Eisberger Straße in beide Richtung vollgesperrt.