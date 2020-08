Donnerstag, 20. August 2020

Motorradfahrer bei Unfall in der Rühler Schweiz schwer verletzt

Symbolfoto TAH

Golmbach. Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Sturz in der Rühler Schweiz schwer verletzt worden. Der Biker stürzte auf der Landesstraße 580, unweit Golmbacchs, in einer Kurve mit seiner Maschine, verletzte sich nach ersten Angaben unter einer Leitplanke am Bein und blieb an einer steilen Böschung, vier bis fünf Meter unterhalb der Fahrbahn, liegen. Von dort musste der Motorradfahrer, der allein unterwegs war, aus seiner Zwangslage geborgen werden. Der Alarm über die Leitstelle an die Einsatzkräfte ging um 21.03 Uhr ein. Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst mit Notarzt eilten an die Unfallstelle. Die Verletzungen des Verunglückten waren so schwer, dass die Rettungskräfte einen Rettungshubschrauber anforderten, der am Abend nahe der Unfallstelle landete, um den Mann auszufliegen. (spe)