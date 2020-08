Dienstag, 04. August 2020

Motorradfahrer in Boffzen lebensgefährlich verletzt

Die fast neue Kawasaki wurde bei dem Unfall komplett zerstört, der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Boffzen. Ein schwerer Verkehrsunfall in der Ortsmitte in Boffzen hat am frühen Dienstagabend, 4. August, einen lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer, einen leichtverletzten LKW-Fahrer und hohen Sachschaden gefordert. Zudem musste die Ortsdurchfahrt Boffzen in alle Richtungen stundenlang voll gesperrt werden. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 44 ins Universitätsklinikum nach Göttingen geflogen. Der Lastwagenfahrer wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich nach Höxter ins Krankenhaus gebracht. Was sich zunächst wie ein Routineeinsatz anhörte, entpuppte sich dann aber schnell zu einem Einsatz, der zwei Rettungswagen, einen Notarztwagen, einen Rettungshubschrauber sowie die Polizei und insgesamt 25 Feuewerhkameradenaus Boffzen und Fürstenberg auf den Plan rief. „Ölunfall nach LKW-Krad-Zusammenstoß“ lautete die Meldung, die über den Funkalarmempfänger lief. Schnell war jedoch den alarmierten Rettungskräften klar, dass dieser Unfall mehr als nur ein Routineunfall war.

