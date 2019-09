Donnerstag, 26. September 2019

Motorradfahrer mit 95 km/h durch Mainzholzen

Die Polizei führte Kontrollen durch. Foto: tah/Symbolfoto

Mainzholzen. Bei bestem Spätsommerwetter führte die Polizei Stadtoldendorf am Sonntag, 22. September, innerhalb von Mainzholzen eine Geschwindigkeitsmessung durch. Zur Mittagszeit wurden innerhalb von zwei Stunden insgesamt 20 Überschreitungen festgestellt. Neben dieser ungewöhnlich hohen Anzahl an Übertretungen wurde insbesondere ein Motorradfahrer mit einer Geschwindigkeit von 95 km/h angehalten. Der Einbecker Motorradfahrer hat nun neben einer Geldbuße von 200 Euro ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte im Flensburger Fahreignungsregister zu erwarten. Unter den kontrollierten Fahrzeugführern waren weitere vier Motorradfahrer. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen, sowohl innerorts als auch außerhalb geschlossener Ortschaften an.