Sonntag, 09. August 2020

Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Foto: tah/Symbolbild

Beverungen. Eine Gruppe Motorradfahrer war am Sonnabend, 8. August, um 18.20 Uhr auf der L 838 von Haarbrück in Richtung Beverungen unterwegs. Ein 69-jähriger Motorradfahrer aus dieser Gruppe kam aus bisher unbekannten Gründen in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Hierbei zog sich der Mann aus Thedinghausen schwere Verletzungen zu und wurde mit einem alarmierten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An der Yamaha entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die L 838 zwischen Haarbrück und Beverungen für eine Stunde gesperrt.