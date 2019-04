Sonntag, 21. April 2019

Motorradfahrer schwer verletzt

Der Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Foto: tah/Symbolfoto

Beverungen. Mit schweren Verletzungen wurde am Freitagnachmittag, 19. April, der 57-jährige Fahrer eines Motorrades in ein Krankenhaus eingeliefert. Er war gegen 17.30 Uhr auf einem Feldweg in Haarbrück (Kreis Höxter) von der Fahrbahn abgekommen und auf einem angrenzenden Acker gestürzt. Den entstanden Sachschaden schätzt die Polizei auf 1.500 Euro.